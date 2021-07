“Attività sportiva gratis per tutti nella Costituzione”: la proposta di legge di Belotti (Di sabato 24 luglio 2021) “In Italia ben dodici milioni di cittadini dichiarano di praticare Attività sportiva, chi in forma agonistica, la maggior parte a livello amatoriale. Nelle varie discipline operano circa centomila società sportive sotto l’egida del Coni”. Partendo da questi numeri il deputato Daniele Belotti, capogruppo della Lega in Commissione Istruzione, cultura, sport della Camera, ha presentato un progetto di legge per inserire nella Costituzione Italiana un riconoscimento dei valori dello sport. “La Costituzione – spiega Belotti – è una carta con dei principi ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021) “In Italia ben dodici milioni di cittadini dichiarano di praticare, chi in forma agonistica, la maggior parte a livello amatoriale. Nelle varie discipline operano circa centomila società sportive sotto l’egida del Coni”. Partendo da questi numeri il deputato Daniele, capogruppo della Lega in Commissione Istruzione, cultura, sport della Camera, ha presentato un progetto diper inserireItaliana un riconoscimento dei valori dello sport. “La– spiega– è una carta con dei principi ...

Via D'Avalos: ciclabile a orario! Le uniche sono l'effettuazione periodica del tampone sanitario per il controlli del contagio da corona virus, e soprattutto l'attività sportiva di ragazze e ragazzi che frequentano lo stadio. In ...

Verso le amministrative, Cesario: 'Piscina comunale opera di importanza strategica' Una realtà con forte vocazione sportiva come quella castiglionese non può certo accettare evidenti carenze infrastrutturali che ne ... ma consentirebbe lo sviluppo di iniziative ed attività in loco con ...

