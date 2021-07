Atalanta | ufficiale | Gollini ceduto al Tottenham in prestito con diritto

(Di sabato 24 luglio 2021) Pierluigiè ufficialmente un giocatore del. I Toffees ha ufficializzato l’arrivo del portiere dell’con la formula delcondi riscatto. Per l’estremo difensore di 26 anni si tratta di un ritorno nel campionato inglese, dopo aver giocato con la maglia dell’Aston Villa, in Championship (Serie B inglese), nella stagione 2016-17. SportFace.

"Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall'Atalanta in prestito per una stagione, con un'opzione per rendere permanente il trasferimento". We are delighted to announce ... Pierluigi Gollini è ufficialmente un giocatore del Tottenham. I Toffees ha ufficializzato l'arrivo del portiere dell'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per l'estremo ... Il Tottenham, attraverso un comunicato pubblicato sui suoi canali, ha ufficializzato l'arrivo di Pierluigi Gollini.