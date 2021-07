Atalanta: ufficiale Gollini al Tottenham (Di sabato 24 luglio 2021) Col giocatore a disposizione del suo nuovo club a Londra da giovedì sera, l'Atalanta ha ufficializzato la cessione al Tottenham di Pierluigi Gollini a titolo temporaneo con diritto di opzione pronto a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Col giocatore a disposizione del suo nuovo club a Londra da giovedì sera, l'ha ufficializzato la cessione aldi Pierluigia titolo temporaneo con diritto di opzione pronto a ...

Advertising

RaiSport : ?? L'#Atalanta ufficializza #Gollini al #Tottenham In prestito con diritto di riscatto, obbligo alla 20ª presenza s… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM: UFFICIALE L'ARRIVO DI GOLLINI DALL'ATALANTA Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatt… - napolista : Il portiere arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a un determinato num… - zazoomblog : Calciomercato Atalanta ufficiale Gollini al Tottenham - #Calciomercato #Atalanta #ufficiale - LucaGiulivi3 : RT @tvdellosport: ?? UFFICIALE Pierluigi #Gollini è un nuovo giocatore del #Tottenham. Il portiere arriva dall’#Atalanta al club inglese… -