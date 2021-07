Atalanta | striscione tifosi sul mercato fuori da Zingonia

Advertising

sportli26181512 : 'Rispetta la città Percassi!': ecco lo striscione-monito dei tifosi dell'Atalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Striscione dei tifosi sul mercato fuori da Zingonia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Striscione dei tifosi sul mercato fuori da Zingonia - calciomercato_m : ATALANTA - Striscione dei tifosi sul mercato fuori da Zingonia - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Striscione dei tifosi sul mercato fuori da Zingonia -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta striscione

Così si legge - con le due esse del cognome del presidente, Antonio, scritte col simbolo del dollaro - su unoaffisso dal gruppo di tifosi dell'denominato "Animal Kingdom" sulla ...Dopo cinque anni da favola all', Pierluigi Gollini torna in Inghilterra. L'ormai ex portiere della Dea aveva difeso i pali ... come conferma lodei tifosi che recita: "Dovresti ...Incredibile ma vero: striscione a Zingonia con Perca$$i scritto col dollaro. Cosa ci sia da contestare alla società atalantina, è ovviamente un mistero ...Striscione di alcuni tifosi dell'Atalanta all'indirizzo del presidente Antonio Percassi: "Non sbagliare. Città da rispettare" ...