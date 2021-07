Atalanta | striscione dei tifosi per il presidente Percassi | Città da rispettare

Advertising

ClaudioTonon : RT @salines_simone: Da provinciale ha reso l'Atalanta una big di Serie A a tutti gli effetti e questi gli fanno lo striscione contro. Massi… - Wes10Sneijder1 : RT @marifcinter: #Atalanta, lo striscione rivolto a Percassi. “Abbonamenti, amichevoli, mercato. Perca$$i non sbagliare, c’è una città da… - alfbar73 : RT @LogisticaMax: Il problema è solo 1: la memoria e’ corta.Quando ci si abitua a mangiare nei ristoranti ?? ci si dimentica dell’osteria so… - CalcioPillole : Esposto uno striscione contro il Presidente dell'#Atalanta Antonio #Percassi. - I_M__mensamente : Ho letto lo striscione della curva bergamasca....contro la società.....#Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta striscione

I tifosi dell'"avvertono" la società e chiedono rispetto. Ha fatto discutere unoapparso a Zingonia, nel centro sportivo della squadra di Bergamo , che chiama in causa il presidente: " ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "contro Percassi: '..."Abbonamenti, amichevoli, mercato. Percassi non sbagliare, c'è una città da rispettare": i tifosi della Dea avvertono la dirigenza ...Una contestazione nei confronti del presidente dell’Atalanta, Percassi. Non è uno scherzo, i tifosi nerazzurri hanno deciso di esporre uno striscione contro il numero uno del club, protagonista di un ...