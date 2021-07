Atalanta | Romero e la pioggia d’oro | ecco le mosse della Dea

(Di sabato 24 luglio 2021) Fervono i lavori in casacon Cristianpronto a fare le valigie in direzione Premier League. Il difensore centrale argentino, arrivato dalla Juventus, si accaserà al nuovo Tottenham amministrato proprio da quel Fabio Paratici che aveva lasciato andar via (forse troppo facilmente) il sudamericano vincitoreCopa America. Dopo una grande stagione in quel di Bergamo e la vittoria estiva del torneo continentale, la carriera dell’ex Genoa è pronta a decollare definitivamente. Gli uomini mercatoDea sono pronti a correre ai ripari.porta tanti soldi: ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Romero

Calciomercato Juventus:al Tottenham sblocca Demiral all'e l'affare Locatelli. Tutte le cifre e i dettagli Nedved e Cherubini © Getty ImagesIl grande ex Fabio Paratici può sbloccare il calciomercato della ...Commenta per primo Il Tottenham di Paratici tratta il difensore argentinodell', pronta a sostituirlo con il turco Demiral della Juventus. Che a questo punto può fare cassa per poi dare l'assalto finale al centrocampista del Sassuolo, Locatelli. Invece per la ...Questo, però, solamente dopo aver capito che non c'erano più margini per arrivare a Jules Koundé, centrale classe '98 del Siviglia. Sanchez in ogni caso continua a piacere al Siviglia, e questa tratta ...Nell’edizione odierna di Tuttosport si parla del possibile triangolo che coinvolgerebbe la Juventus, l’Atalanta e il Sassuolo. Infatti, i bianconeri faranno cassa con Romero, che verrà riscattato dall ...