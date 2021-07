Atalanta, Gollini saluta: “Grazie per questo splendido sogno” (Di sabato 24 luglio 2021) “Grazie a Bergamo, Grazie ai miei compagni, Grazie famiglia Percassi per avermi regalato questo splendido sogno”. E’ il saluto di Pierluigi Gollini all’Atalanta, dopo l’ufficialità del passaggio in prestito con diritto di riscatto al Tottenham. Su Instagram il portiere scrive un post di ringraziamento ma non cita Gasperini: “A parole è impossibile far capire come sia stato stato svuotare l’armadietto, la mia stanza, portare via le mie cose, salutare tutti. Tutte quelle persone che per cinque anni sono state la mia famiglia – si legge -. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) “a Bergamo,ai miei compagni,famiglia Percassi per avermi regalato”. E’ il saluto di Pierluigiall’, dopo l’ufficialità del passaggio in prestito con diritto di riscatto al Tottenham. Su Instagram il portiere scrive un post di ringraziamento ma non cita Gasperini: “A parole è impossibile far capire come sia stato stato svuotare l’armadietto, la mia stanza, portare via le mie cose,re tutti. Tutte quelle persone che per cinque anni sono state la mia famiglia – si legge -. ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM: UFFICIALE L'ARRIVO DI GOLLINI DALL'ATALANTA Operazione chiusa in prestito con diritto… - tvdellosport : ?? UFFICIALE Pierluigi #Gollini è un nuovo giocatore del #Tottenham. Il portiere arriva dall’#Atalanta al club in… - DiMarzio : #Calciomercato, #Tottenham | Contatti avviati con l'Atalanta per #Gollini: la situazione - glooit : Atalanta: Gollini, grazie alla squadra e a Bergamo leggi su Gloo - sportface2016 : #Atalanta, #Gollini saluta: 'Grazie per questo sogno'. Ma non cita #Gasperini -