Assegno di ricollocazione | bonus massimo di 5 mila euro | come fare domanda

(Di sabato 24 luglio 2021) Assegno di ricollocazione di 5 mila euro: a chi spetta, che cosa comporta e come presentare la relativa domanda. Il tema del lavoro rimane centrale anche in tempi di pandemia, soprattutto adesso che il governo ha messo fine al blocco dei licenziamenti. Ma esistono diversi strumenti per chi ha bisogno di reinventarsi

Tra gli strumenti messi in campo per la ricollocazione nel mondo del lavoro si inserisce il bonus 5 mila euro ossia l'ADR (Assegno di ricollocazione). Si tratta di una misura coordinata dall'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) e che si concretizza un importo da utilizzare presso i soggetti che erogano servizi per il lavoro. A una settimana dalla scadenza del 31 luglio, indicata dal ministro del Lavoro, la riforma di sussidi e politiche attive è ancora un cantiere aperto, ed è sempre più probabile il rinvio a settembre.