Ascolti tv venerdì 23 luglio: Top Dieci, Masantonio – Sezione scomparsi, Quarto grado (Di sabato 24 luglio 2021) Ascolti tv venerdì 23 luglio: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 23 luglio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la replica di Top Dieci. Su Canale 5 l’ultima puntata di Masantonio – Sezione scomparsi. Su Rai 2 le Olimpiadi di Tokyo 2020. Su Italia 1 Chicago PD. Su Rai 3 Una doppia verità. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Spiriti nelle tenebre. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 24 luglio 2021)tv23: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,232021? Su Rai 1 è andata in onda la replica di Top. Su Canale 5 l’ultima puntata di. Su Rai 2 le Olimpiadi di Tokyo 2020. Su Italia 1 Chicago PD. Su Rai 3 Una doppia verità. Su Rete 4. Su La7 Spiriti nelle tenebre. Ma chi ha totalizzato i maggioritv ...

Advertising

tv_ascolti : #CheDioCiAiuti4 da lunedì a venerdì alle 17:25 su @RaiPremium #CheDioCiAiuti - Irene40282896 : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… - lauref_ : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… - pelirroja2731 : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… - PRosati1974 : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì F1 - Qualifica Sprint, qualità e quantità - FormulaPassion.it L'obiettivo di base di questo pacchetto è di porre una sessione ufficiale al venerdì , per rendere maggiormente monetizzabile in termini di pubblico, ma soprattutto di ascolti tv, anche la giornata ...

Tokyo 2020, la copertura Rai: ecco il calendario delle gare - Teleblog Archiviato il successo, in termini di ascolti, degli Europei di calcio, è già tempo, per la Rai, di concentrarsi sul prossimo grande ... Dopo il Tg2, e, dal lunedì al venerdì, dopo l'approfondimento ...

Ascolti Tv venerdì 16 luglio - RAI Ufficio Stampa - RAI RAI - Radiotelevisione Italiana L'obiettivo di base di questo pacchetto è di porre una sessione ufficiale al, per rendere maggiormente monetizzabile in termini di pubblico, ma soprattutto ditv, anche la giornata ...Archiviato il successo, in termini di, degli Europei di calcio, è già tempo, per la Rai, di concentrarsi sul prossimo grande ... Dopo il Tg2, e, dal lunedì al, dopo l'approfondimento ...