Ascolti tv venerdì 23 luglio 2021 | prima serata

(Di sabato 24 luglio 2021) Oggi che comincia il week end, andremo ad analizzare insieme quali sono stati i programmi televisivi che ieri hanno incassato il maggiore ascolto in termini di spettatori. Partiamo, come sempre, con i canali RAI. Per Rai 1 hanno tenuto compagnia gli spettatori le sfide dei vip con Top Dieci condotto da Carlo Conti, che ha registrato 2.387.000, pari ad uno share del 15,92%. Per Rai 2 Il circolo degli anelli ha avuto circa 607.000 telespettatori, con il 3,97% di share. Il film di RAI 3, Una doppia verità ha registrato 1.345.000 telespettatori, share 7,96%. Passando ai canali Mediaset, Canale 5 con la nuova fiction Masantonio – Sezione scomparsi, giunta alla ...

Le due fiction, però, sono state sospese in anticipo da Rai 1 dopo il flop diche hanno ... tornerà in onda in replica per tutto il mese di agosto, a partire da6. É ora di vincere! ...Come svelato daglitv di ieri,23 luglio 2021, l'ultima puntata della fiction con Alessandro Preziosi ha registrato l'ennesimo flop. Solo 961.000 spettatori, pari al 6,2% di share, ...