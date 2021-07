Ascolti TV 23 luglio | Il pranzo è servito cambia orario e perde spettatori

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 24 luglio 2021) Giornata curiosa quella di venerdì 23. Ci sono stati diversimenti nel palinsesto e l'attesissima cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quest'ultimo evento si è tenuto su Rai 2, nel DayTime pomeridiano, ed è stato seguito da 2.5 milioni di tele. Ilè andato in onda in anticipo ed ha ottenuto dei riscontri bassi, così come la doppia puntata de Il paradiso delle signore e a rivelarlo sono i risultati deglitelevisivi.TV 23Prime Time: male l'ultima puntata di Masantonio Passando ...