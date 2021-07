Ascolti Tv 23 luglio | Domina Carlo Conti | poi il film di Rai3 e Nuzzi | crollo finale di Preziosi Cerimonia Olimpiadi su Rai2 al 21 | 6%

Leggi su tvzoom

(Di sabato 24 luglio 2021) Ilcon Keanu Reeves della terza rete batte Quarto Grado per numero di spettatori ma non per share Sono iniziate ufficialmente ledi Tokyo, con la granded’inaugurazione in diretta sia su(21,6%) che su Discovery+ al primo pomeriggio. In prima serata poi venerdì 23ha tenuto banco la sfida tra la replica di Top Dieci su Rai1 e la fiction flop di Canale5, Masantonio, ulteriormente crollata, con Gianluigidiventato sul campo migliore proposta Mediaset, ed ildiin buona poszione. Ma ecco la graduatoria per ...