Anticipazioni Una vita | terribile perdita per Genoveva

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 24 luglio 2021)Salmeron vivrà un momento davvero difficile nelle prossime puntate italiane di Una. La donna, come rivelano le, perderà il bambino che portava in grembo in seguito ad una brutta lite con Felipe. La Salmeron, inizialmente non sembrerà capire cosa sia successo, ma quando il consorte le dirà che non c'è più niente che li lega, metterà subito in moto un piano per distruggere completamente il marito chiamando l'avvocato Velasco. Una, spoiler:litiga con Felipe e finisce in ospedale Il commissario Mendez grazie alla testimonianza di Laura avrà tutte le prove ...