Anticipazioni Brave and Beautiful, segreto rivelato: caos in città (Di sabato 24 luglio 2021) Un segreto metterà a repentaglio la tranquillità della città: tutte le Anticipazioni di Brave and Beautiful da lunedì 26 luglio Da lunedì 26 a venerdì 30, andranno in onda delle nuove puntate di Brave and Beautiful, come di consueto alle 14:45 su Canale 5. Stando alle Anticipazioni della nuova settimana di episodi, Fugen è nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Unmetterà a repentaglio la tranquillità della: tutte lediandda lunedì 26 luglio Da lunedì 26 a venerdì 30, andranno in onda delle nuove puntate diand, come di consueto alle 14:45 su Canale 5. Stando alledella nuova settimana di episodi, Fugen è nel L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lina_ninaal : RT @redazionetvsoap: #Braveandbeautiful #anticipazioni Momenti drammatici... - maiamaiko70 : RT @redazionetvsoap: #Braveandbeautiful #anticipazioni Momenti drammatici... - infoitcultura : “Brave and Beautiful”, le anticipazioni: nozze-lampo per Tahsin - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 26 luglio 2021 - redazionetvsoap : #Braveandbeautiful #anticipazioni Momenti drammatici... -