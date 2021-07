Animal Crossing New Horizons: La community italiana celebra l’inizio delle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 prendono vita anche all’interno del videogame Animal Crossing: New Horizons grazie agli sforzi dell’attivissima community italiana Animal Crossing: New Horizons, il life simulator per Nintendo Switch, diventa la cornice di un evento multiplayer imperdibile, un percorso ispirato ai Giochi Olimpici di Tokyo, realizzato in collaborazione con Animal Crossing Life, Pokémon Millennium e alcuni dei creator più amati dalla community, metterà alla prova le abilità dei ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 luglio 2021) Ledi Tokyo 2020 prendono vita anche all’interno del videogame: Newgrazie agli sforzi dell’attivissima: New, il life simulator per Nintendo Switch, diventa la cornice di un evento multiplayer imperdibile, un percorso ispirato ai Giochi Olimpici di Tokyo, realizzato in collaborazione conLife, Pokémon Millennium e alcuni dei creator più amati dalla, metterà alla prova le abilità dei ...

