Andrea Zenga pizzicato con un’altra, Rosalinda furiosa svela la verità: “Basta siamo nel 2021” (Di sabato 24 luglio 2021) L’ex gieffino Andrea Zenga è stato avvistato in aeroporto assieme ad un’altra ragazza: interviene la fidanzata Rosalinda Cannavò Non c’è estate senza gossip. Questa volta al centro dei pettegolezzi sono di nuovo Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 5. Cosa è successo? Il figlio di Walter Zenga è stato avvistato in aeroporto in compagnia di una ragazza bionda. La ragazza in questione si chiama Angelica e pare che abbia instaurato un buon rapporto con Zenga, che molti hanno scambiato per ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 24 luglio 2021) L’ex gieffinoè stato avvistato in aeroporto assieme adragazza: interviene la fidanzataCannavò Non c’è estate senza gossip. Questa volta al centro dei pettegolezzi sono di nuovoCannavò, coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 5. Cosa è successo? Il figlio di Walterè stato avvistato in aeroporto in compagnia di una ragazza bionda. La ragazza in questione si chiama Angelica e pare che abbia instaurato un buon rapporto con, che molti hanno scambiato per ...

