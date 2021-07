Andrea muore a 29 anni sotto gli occhi degli amici. Per lui non c’è stato niente da fare (Di sabato 24 luglio 2021) Alessandria, incidente letale in prossimità del ponte sul fiume Sesia. Perde la vita a soli 29 anni il geometra, Andrea Canone, originario di Trino Vercellese e residente a Casale Monferrato. A lanciare l’allarme i motociclisti che stavano viaggiando insieme ad Andrea. “Siamo tutti sconvolti. Conoscevo Andrea da sempre, ne ricordo il talento per gli eventi musicali e l’entusiasmo, sempre accompagnato da una professionalità riconosciuta unanimemente. Ai suoi cari la solidarietà di tutta la comunità trinese”. Queste le parole del sindaco Daniele Pane non appena appresa la dolorosa notizia del decesso del giovane ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Alessandria, incidente letale in prossimità del ponte sul fiume Sesia. Perde la vita a soli 29il geometra,Canone, originario di Trino Vercellese e residente a Casale Monferrato. A lanciare l’allarme i motociclisti che stavano viaggiando insieme ad. “Siamo tutti sconvolti. Conoscevoda sempre, ne ricordo il talento per gli eventi musicali e l’entusiasmo, sempre accompagnato da una professionalità riconosciuta unanimemente. Ai suoi cari la solidarietà di tutta la comunità trinese”. Queste le parole del sindaco Daniele Pane non appena appresa la dolorosa notizia del decesso del giovane ...

Advertising

Alessandrobarix : RT @Akascia1: @Zoth2021 'Chi non si vaccina muore' ?? (ma anche chi si vaccina potrebbe non passarla benissimo) vedi sotto. Immagine post-Pf… - Akascia1 : @Zoth2021 'Chi non si vaccina muore' ?? (ma anche chi si vaccina potrebbe non passarla benissimo) vedi sotto. Immagi… - AdriJuve64 : Perde il controllo della moto e finisce nel canale: Andrea muore a 29 anni davanti agli occhi degli amici - leggoit : Perde il controllo della #moto e finisce nel canale: Andrea muore a 29 anni davanti agli occhi degli amici - Maselli_Andrea : RT @LaStampa: “Ho 99 problemi ma il vaccino non è uno di questi”: no vax muore di Covid a 34 anni dopo aver scherzato sui social https://t.… -