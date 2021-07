Anche la figlia super vip a Tokyo 2020 | la prima volta alle Olimpiadi per Jessica | 29 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 luglio 2021)lavipdi. Questa è la sua grandissima occasione per dimostrare il suo talento erealizzare il sogno che coltiva da quando era una bambina. L’amore per i cavalli è nato grazie a mamma Patti, che ha instillato in lei la passione per questo sport. E ora la suaai Giochi, perché nel 2012 a Londra era rimasta tra le riserve mentre nel 2016 non era stata selezionata. Ora invece, anno 2021, la 29enne rappresenterà gli Stati Uniti d’America...