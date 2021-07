Amministrative Milano, Usuelli: “Il candidato Bernardo va al lavoro, in ospedale, armato di pistola che tiene anche nel suo reparto” (Di sabato 24 luglio 2021) “Un candidato sindaco che va in giro armato non mi sembra un dettaglio insignificante. Aggiungerei: il candidato sindaco di una città di 1,4 milioni di abitanti. Io credo che Bernardo abbia il diritto e il dovere di chiarire”. A rivelare a Repubblica l’abitudine di Luca Bernardo, primario di pediatria all’ospedale Fatebenefratelli ed esperto di bullismo in corsa per la poltrona di primo cittadino di Milano per il centrodestra, è stato il collega Michele Usuelli neonatologo e consigliere regionale lombardo di + Europa – Radicali. “Gira con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) “Unsindaco che va in gironon mi sembra un dettaglio insignificante. Aggiungerei: ilsindaco di una città di 1,4 milioni di abitanti. Io credo cheabbia il diritto e il dovere di chiarire”. A rivelare a Repubblica l’abitudine di Luca, primario di pediatria all’Fatebenefratelli ed esperto di bullismo in corsa per la poltrona di primo cittadino diper il centrodestra, è stato il collega Micheleneonatologo e consigliere regionale lombardo di + Europa – Radicali. “Gira con la ...

