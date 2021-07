Amichevoli precampionato | Torino ok con il Bressanone

Leggi su sportface

(Di sabato 24 luglio 2021) Vittoria per ilnella seconda amichevole del ritiro in Val Gardena, in vista della stagione 2021/2022. Gli uomini di Ivan Juric mostrano carattere nonostante le gambe visibilmente imballate per i pesanti carichi di lavoro imposti dall’ex tecnico dell’Hellas Verona. I granata si impongono per 5-1 contro il: in rete Verdi, Baselli e Zaza, con il risultato che è stato arrotondato dai due autogol degli avversari. In rete per ilReci. Particolare il fatto che Luca Gemello, giovane portiere granata, sia stato schierato con ilnel primo tempo, meritandosi poi la palma di migliore in ...