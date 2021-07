Amanda Knox ironizza sulla vita in Italia dimenticandosi di Meredith Kercher, è polemica (Di sabato 24 luglio 2021) Pomeriggio infuocato su Twitter dove Amanda Knox l’ha fatta da padrone. Chi la conosce sa bene che l’ex studentessa americana è passata alla cronaca per essere stata al centro del caso di omicidio di Meredith Kercher a Perugia. In un primo momento proprio lei è stata accusata dell’efferato reato ma poi è stata assolta ed è tornata in libertà volando negli Stati Uniti. Da allora Amanda Knox è diventato un volto noto della televisione americana soprattutto per via de racconti che ha fatto sulla sua storia, mettendo da parte Meredith ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Pomeriggio infuocato su Twitter dovel’ha fatta da padrone. Chi la conosce sa bene che l’ex studentessa americana è passata alla cronaca per essere stata al centro del caso di omicidio dia Perugia. In un primo momento proprio lei è stata accusata dell’efferato reato ma poi è stata assolta ed è tornata in libertà volando negli Stati Uniti. Da alloraè diventato un volto noto della televisione americana soprattutto per via de racconti che ha fattosua storia, mettendo da parte...

Advertising

xdanvrsrule : RT @petricvre: comunque il problema dei vari tweet di amanda knox non è tanto che secondo l’opinione pubblica è colpevole (anche perché è s… - tweeeety1010 : Per favore bannate Amanda Knox da Twitter e basta - astrob4ts : RT @petricvre: comunque il problema dei vari tweet di amanda knox non è tanto che secondo l’opinione pubblica è colpevole (anche perché è s… - DavyAG1 : RT @dinalalampa: Amanda Knox, nonostante tutto quello che è successo, si permette tutt'ora di fare battute e, soprattutto, LUCRARE sulla mo… - Seevyful : RT @pIanetlauren: Una persona davvero innocente rimane traumatizzata a vita. Se la mia coinquilina fosse brutalmente assassinata non mi per… -