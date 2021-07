(Di sabato 24 luglio 2021) Valsassina, 24 luglio 2021 - Tre interventi in poche ore nella giornata di oggi, per ildella Stazione Valsassina e Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Cnsas. Il primo intervento ...

Advertising

Giorno_Lecco : Alpinista si frattura il polso, una squadra del soccorso alpino la raggiunge a piedi -

Ultime Notizie dalla rete : Alpinista frattura

Il Giorno

Un'aveva riportato una sospettadel polso , dopo avere percorso la ferrata; nonostante questo, la donna è riuscita a raggiungere la cima dei Campelli in autonomia e a chiedere ...Un escursionista austriaco di 56 anni si è procurato una probabilead una gamba mentre ... Due feriti nella forra in Fvg, ma è un'esercitazione… Cede un supporto, giovane...Il secondo intervento si è svolto in contemporanea al primo, ai Piani di Artavaggio, nel comune di Moggio. Un uomo di 50 anni residente nella Brianza lecchese è caduto con la mountain-bike e ha riport ...BELLUNO - Numerosissimi gli interventi sabato per Suem e Soccorso alpino sulle montagne bellunesi. Non c'è stato un attimo di tregua oggi per la Centrale del 118. Attorno alle 10 il Soccorso alpino di ...