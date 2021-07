Allerta vento per domenica sulla costa sud e l'Appennino (Di sabato 24 luglio 2021) Firenze, 24 luglio 2021 - Un codice giallo per vento , con validità dalle 8 a mezzanotte di domenica 25 luglio, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Le aree ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 luglio 2021) Firenze, 24 luglio 2021 - Un codice giallo per, con validità dalle 8 a mezzanotte di25 luglio, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Le aree ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta vento Allerta vento per domenica sulla costa sud e l'Appennino Firenze, 24 luglio 2021 - Un codice giallo per vento , con validità dalle 8 a mezzanotte di domenica 25 luglio, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Le aree interessate sono l'Arcipelago, la costa e zone adiacenti ...

Vento forte e mareggiate, domenica di allerta 1 - - > FIRENZE - La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, con validità dalle ore 8 fino alle 23,59 di domenica 25 Luglio. Le aree interessate sono l'...

