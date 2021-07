Al via le riprese di Blue Bloods 12, l’annuncio di Donnie Wahlberg sul set (Di sabato 24 luglio 2021) Le riprese di Blue Bloods 12 sono ufficialmente iniziate a New York. Stando a quanto riporta Donnie Wahlberg, che nella serie crime interpreta Danny Reagan, il maggiore dei figli di Frank, il set è stato riaperto e l’attore ha cominciato a girare le prime scene con la sua collega Marisa Ramirez (Maria Baez). I fan di Blue Bloods sperano ovviamente che tra Danny e Maria finalmente possa nascere qualcosa e nell’undicesima stagione i due hanno condiviso anche momenti abbastanza intimi. Tuttavia, per Kevin Wade, produttore esecutivo, questa è un’opzione da scartare. Dopo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Ledi12 sono ufficialmente iniziate a New York. Stando a quanto riporta, che nella serie crime interpreta Danny Reagan, il maggiore dei figli di Frank, il set è stato riaperto e l’attore ha cominciato a girare le prime scene con la sua collega Marisa Ramirez (Maria Baez). I fan disperano ovviamente che tra Danny e Maria finalmente possa nascere qualcosa e nell’undicesima stagione i due hanno condiviso anche momenti abbastanza intimi. Tuttavia, per Kevin Wade, produttore esecutivo, questa è un’opzione da scartare. Dopo ...

Advertising

CatelliRossella : Al via le riprese di Rosanero, con Salvatore Esposito - Cinema - ANSA - infoitcultura : Rosanero, al via le riprese del flm Sky Original con Salvatore Esposito - solospettacolo : Al via le riprese di Rosanero, con Salvatore Esposito - Viviana85196218 : Effetto Green pass per accedere nei locali al chiuso, ed è corsa a prenotare il vaccino. Figliuolo: 'Più 200%'… - MontiFrancy82 : Al via le riprese di ROSANERO, Il nuovo film Sky Original, con @SalvioEspo e la regia di Andrea Porporati -