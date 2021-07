(Di sabato 24 luglio 2021) Un ambito riconoscimento per iltusanoDi, arriva stavolta dal Gal Nebrodi plus, di cui è presidente Francesco Calanna, che ha voluto insignirlo delper la “e l’”, quest’anno alla sua prima edizione. La cerimonia della premiazione, avverrà il 31 Luglio alle ore 19, nella piazzetta antistante la gelateria Di il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Sarà consegnato al maestro gelatiere Pietro Di Noto il premio "Ricerca e innovazione" del Gal Nebrodi plus per il brevetto Ice Gelina. Un ambito riconoscimento per il maestro gelatiere, insignito dal ...