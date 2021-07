Agnelli Jr, Serra, Colaninno, aziende: tutti i finanziatori di Renzi-Italia Viva (Di sabato 24 luglio 2021) Circa 900 mila euro. A tanto ammontano le 'donazioni' di privati e imprese ricevute nel 2020 da Italia Viva. Nel dettaglio, poco più di 801 mila euro arrivano da 'persone fisiche', per lo più parlamentari, e quasi 70 mila euro da società. Senza contare i 265mila 546 euro di 'quote associative' annuali, i 725mila 859 euro del 2 per mille dell'Irpef e appena 711 euro di 'proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività'. In totale, come emerge dall'ultimo rendiconto relativo al 31 dicembre scorso, si tratta di poco meno di 2 milioni di euro, per l'esattezza 1 milione 863 mila 324 euro. Un piccolo tesoretto, a disposizione di Matteo ... Leggi su affaritaliani (Di sabato 24 luglio 2021) Circa 900 mila euro. A tanto ammontano le 'donazioni' di privati e imprese ricevute nel 2020 da. Nel dettaglio, poco più di 801 mila euro arrivano da 'persone fisiche', per lo più parlamentari, e quasi 70 mila euro da società. Senza contare i 265mila 546 euro di 'quote associative' annuali, i 725mila 859 euro del 2 per mille dell'Irpef e appena 711 euro di 'proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività'. In totale, come emerge dall'ultimo rendiconto relativo al 31 dicembre scorso, si tratta di poco meno di 2 milioni di euro, per l'esattezza 1 milione 863 mila 324 euro. Un piccolo tesoretto, a disposizione di Matteo ...

