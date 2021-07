Afghanistan: governo impone coprifuoco in 31 province su 34 (Di sabato 24 luglio 2021) Le autorità afgane hanno imposto un coprifuoco notturno in 31 delle 34 province del Paese per frenare l'ondata di violenza scatenata dall'ampia offensiva talebana degli ultimi mesi. Lo ha annunciato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Le autorità afgane hanno imposto unnotturno in 31 delle 34del Paese per frenare l'ondata di violenza scatenata dall'ampia offensiva talebana degli ultimi mesi. Lo ha annunciato ...

emma_franc_b : RT @tsmellony: 'Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, incluso un ramo dello Stato Islamico, continuano a operare in #Afghanistan. Per non p… - Blowjoint : RT @tsmellony: 'Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, incluso un ramo dello Stato Islamico, continuano a operare in #Afghanistan. Per non p… - valigiablu : RT @tsmellony: 'Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, incluso un ramo dello Stato Islamico, continuano a operare in #Afghanistan. Per non p… - tsmellony : 'Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, incluso un ramo dello Stato Islamico, continuano a operare in #Afghanistan.… - periodicodaily : Afghanistan: la partita tra governo e Talebani si gioca ad Herat #afghanistan #Talebani #herat @giancarlopacell -

Pakistan: governo manda esercito regolare a pattugliare il confine con l'Afghanistan Islamabad, 24 lug 15:50 - Il governo del Pakistan ha inviato l'esercito regolare a pattugliare la frontiera con l'Afghanistan, a causa della situazione di instabilità...

Talebani: ricatti e uccisioni “La pace? Via il presidente” Giungono dall’Afghanistan storie di straordinario terrore, mentre governo centrale e talebani litigano sulle porzioni di territorio controllate. Il portavoce dei talebani nega che gli ‘studenti’ vogli ...

