Afghanistan: governo impone coprifuoco in 31 province su 34 (Di sabato 24 luglio 2021) Le autorità afgane hanno imposto un coprifuoco notturno in 31 delle 34 province del Paese per frenare l'ondata di violenza scatenata dall'ampia offensiva talebana degli ultimi mesi. Lo ha annunciato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) Le autorità afgane hanno imposto unnotturno in 31 delle 34del Paese per frenare l'ondata di violenza scatenata dall'ampia offensiva talebana degli ultimi mesi. Lo ha annunciato ...

Advertising

nickbluebox : RT @tsmellony: 'Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, incluso un ramo dello Stato Islamico, continuano a operare in #Afghanistan. Per non p… - zazoomblog : Afghanistan: governo impone coprifuoco in 31 province su 34 - #Afghanistan: #governo #impone - GiaPettinelli : Afghanistan: governo impone coprifuoco in 31 province su 34 - emma_franc_b : RT @tsmellony: 'Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, incluso un ramo dello Stato Islamico, continuano a operare in #Afghanistan. Per non p… - Blowjoint : RT @tsmellony: 'Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, incluso un ramo dello Stato Islamico, continuano a operare in #Afghanistan. Per non p… -