Addio Mirko | morto asfissiato nell’azienda di famiglia Lascia la compagnia incinta e due bimbi

(Di sabato 24 luglio 2021) Tragedia sul lavoro nel Trevigiano: a pochi giorni dalla drammatica fine di Aziz Diop alla Grigolin, un altro uomo perde la vita mentre lavorava nei vigneti della Siro Merotto, l’azienda di. Stava cercando di riparare la perdita di una cisterna con la quale stava trattando le vigne. La tragedia si è consumata in via Castelletto, al civico 88 della frazione di Col San Martino dove ha sede l’azienda, dove si trovano i vigneti e anche le abitazioni dellaMerotto. La vittima si chiamava Mirco Merotto, 45 anni:la compagnae due bambini piccoli. Tra i primi ad arrivare in azienda il sindaco ...

Addio Mirko

