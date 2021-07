Accoltellato alla schiena in zona Ostiense: morto albanese di 26 anni (Di sabato 24 luglio 2021) Non ha superato la notte il 26enne albanese Accoltellato ieri all'Ostiense a . Atjon Lopci è deceduto all'ospedale San Camillo pur essendo stato operato d'urgenza. Aggredito al termine di una lite ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Non ha superato la notte il 26enneieri all'a . Atjon Lopci è deceduto all'ospedale San Camillo pur essendo stato operato d'urgenza. Aggredito al termine di una lite ...

