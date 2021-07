Abbandonano i rifiuti per strada al porto di Palau | beccati dalle telecamere

(Di sabato 24 luglio 2021) (Visited 91 times, 67 visits today) Notizie Simili: Shopper personalizzate Made in Italy: il servizio… Dall'alimentazione alle creme da usare, come stare… Su Monte 'e S'Abe vandalizzato:...

Advertising

AFAntoAnt : RT @dukana2: Criminali #Total abbandonano rifiuti sulle strade ??coprono fanghi con sacchi di plastica e portano degrado e merda tossica a… - marinellafly12 : RT @dukana2: Criminali #Total abbandonano rifiuti sulle strade ??coprono fanghi con sacchi di plastica e portano degrado e merda tossica a… - GiancarloGarci6 : RT @dukana2: Criminali #Total abbandonano rifiuti sulle strade ??coprono fanghi con sacchi di plastica e portano degrado e merda tossica a… - dukana2 : RT @dukana2: Criminali #Total abbandonano rifiuti sulle strade ??coprono fanghi con sacchi di plastica e portano degrado e merda tossica a… - Rodica17957578 : RT @dukana2: Criminali #Total abbandonano rifiuti sulle strade ??coprono fanghi con sacchi di plastica e portano degrado e merda tossica a… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonano rifiuti

Gallura Oggi

Ancora incivili a Palau. Ancora abbandono dia Palau. Alcune persone sono state sorprese lasciare dei sacchetti di spazzatura sulla strada e sul porto . Contro questo fenomeno, il Comune, con il supporto della polizia municipale, si è ...La lotta agli incivili checontinua a dare i suoi frutti come dimostrano i dati relativi alle sanzioni elevate nel primo semestre di quest'anno. Riteniamo che non ci siano scuse ...Continua a regnare il degrado più assoluto all’estremità sud di Santa Teresa di Riva, tra il lungomare e piazza Antonio Stracuzzi. Una zona che da molti anni è trascurata, soprattutto a ridosso della ...I cittadini del centro storico dell'area urbana di Rossano esasperati dall'emergenza ambientale in cui versa Via Cersararo ...