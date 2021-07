A Villa Fastiggi il sit - in dei lavoratori Kos Care | ' Vogliamo essere equiparati ai colleghi della sanità pubblica'

Advertising

pu24it : “Pastasciutta antifascista” domenica 25 luglio al circolo Arci di Villa Fastiggi | - viverepesaro : 'Pastasciutta antifascista' domenica 25 luglio a Villa Fastiggi - ilmetauro : A Villa Fastiggi la Pastasciutta antifascista dell’ANPI @ilmetauro - RadioIncontroPs : ?? Torna domenica 25 luglio l’iniziativa “Pastasciutta antifascista”, che quest’anno si terrà alle ore 19.30 al circ… - gderosa1969 : Foto appena pubblicata @ Carcere Villa Fastiggi -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Fastiggi

il Resto del Carlino

... oltre ad altri presidi ad Ascoli e Macerata, ieri mattina ha manifestato anche il personale della residenza sociosanitaria dia Pesaro, con operatori arrivati anche da altre strutture ...La scorsa settimana i ladri avevano tentato di colpire in serie a. Qui tre appartamenti erano stati presi di mira. In due casi erano stati messi in fuga dai proprietari di casa. In una ...PESARO - «Lavoriamo di più dei colleghi della sanità pubblica e guadagniamo 400 euro di meno al mese. Basta, non vogliamo più essere trattati come la protesta ...Protesta a Villa Fastiggi dei dipendenti della Kos Care: "In busta paga 400 euro in meno rispetto ai colleghi del pubblico" ...