A Sydney e Melbourne rabbia e proteste contro il lockdown (Di sabato 24 luglio 2021) proteste e scontri a Sydney contro il lockdown. Migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella città australiana di 5 milioni di abitanti - che lotta per contenere la variante Delta - per ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021)e scontri ail. Migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella città australiana di 5 milioni di abitanti - che lotta per contenere la variante Delta - per ...

Advertising

zizionice : RT @azzurridigloria: #Brisbane ospiterà le #Olympics del 2032: l'#Australia ritrova così i Giochi, dopo averli ospitati a #Melbourne (1956)… - azzurridigloria : #Brisbane ospiterà le #Olympics del 2032: l'#Australia ritrova così i Giochi, dopo averli ospitati a #Melbourne (19… - ImpieriFilippo : RT @atleticaitalia: #atletica A Brisbane le Olimpiadi del 2032 ?? ?? La decisione nella sessione CIO di Tokyo: Giochi Olimpici in Australia… - xxmaraurdersmap : RT @atleticaitalia: #atletica A Brisbane le Olimpiadi del 2032 ?? ?? La decisione nella sessione CIO di Tokyo: Giochi Olimpici in Australia… - atleticaitalia : #atletica A Brisbane le Olimpiadi del 2032 ?? ?? La decisione nella sessione CIO di Tokyo: Giochi Olimpici in Austra… -