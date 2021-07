A Forte dei Marmi sbarca il camp dei Galattici! (Di sabato 24 luglio 2021) Il camp estivo ufficiale del Real Madrid approda a Forte dei Marmi dal 26 al 30 Luglio prossimi: tre punte di diamante tra gli ospiti Un tocco di calcio internazionale arriva a Forte dei Marmi dal 26 al 30 luglio grazie all’intraprendenza di Simone Barazzotto e della sua PR Factory che per il primo anno ha voluto portare in Versilia il camp estivo ufficiale del Real Madrid organizzato dalla Fundaciòn Real Madrid, l’ente benefico che si occupa di promuovere in giro per il mondo l’immagine e i valori che hanno reso il Real Madrid il club migliore al mondo. Grazie al patrocinio del ... Leggi su zon (Di sabato 24 luglio 2021) Ilestivo ufficiale del Real Madrid approda adeidal 26 al 30 Luglio prossimi: tre punte di diamante tra gli ospiti Un tocco di calcio internazionale arriva adeidal 26 al 30 luglio grazie all’intraprendenza di Simone Barazzotto e della sua PR Factory che per il primo anno ha voluto portare in Versilia ilestivo ufficiale del Real Madrid organizzato dalla Fundaciòn Real Madrid, l’ente benefico che si occupa di promuovere in giro per il mondo l’immagine e i valori che hanno reso il Real Madrid il club migliore al mondo. Grazie al patrocinio del ...

