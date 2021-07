Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 26 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Sospiro di sollievo per tre regioni, date dalle previsioni come a rischio Zona gialla: si tratta di Emilia-Romagna, Marche e, soprattutto, Veneto, che restano invece in Zona bianca, così come la totalità dell’Italia. Infatti, nonostante l’aumento del numero delle positività riscontrate, il numero di ospedalizzazioni, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive, rimane ampiamente al di sotto dei parametri fissati dal Governo. ecco quindi la suddivisione in colori per quanto riguarda la settimana a partire da lunedì 26 luglio. LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Sospiro di sollievo per tre, date dalle previsioni come a rischio: si tratta di Emilia-Romagna, Marche e, soprattutto, Veneto, che restano invece in, così come la totalità dell’Italia. Infatti, nonostante l’aumento del numeropositività riscontrate, il numero di ospedalizzazioni, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive, rimane ampiamente al di sotto dei parametri fissati dal Governo.quindi la suddivisione in colori per quanto riguarda la settimana a partire da26. LA ...

