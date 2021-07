Zingaretti | per veicoli a basso impatto ambientale bando da 10 mln

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (Burl) l’avviso pubblico da 10 milioni di euro (risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) che destina un contributo a fondo perduto a Micro, Piccole e Medie Imprese (Mpmi) e a titolari (persone fisiche) di licenza Taxi – Ncc, operanti nel Lazio, che acquistino mezzi di trasporto poco impattanti. E’ quanto si legge in una nota della Regione Lazio. “Unimportante perché viaggia su un doppio binario: la tutela dell’ambiente e nuovi aiuti economici alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari delle licenze Taxi e Ncc operanti nel Lazio, che in questi mesi complicati hanno sofferto la crisi ...

Advertising

CarloCalenda : Rifiuti: Raggi dice che è colpa di Zingaretti; Zingaretti dice che è colpa della Raggi; Gualtieri dice che Zingaret… - LavoroLazio_com : Zingaretti: 'Torna Lazio in Tour, l'interrail della... - Daviderel4 : RT @inaltoicuori_5S: - tusciatimes : Regione Lazio, Zingaretti: “Pubblicato bando da 10 mln di euro per acquisto veicoli a basso impatto ambientale” - robi_livi : RT @CarloCalenda: Rifiuti: Raggi dice che è colpa di Zingaretti; Zingaretti dice che è colpa della Raggi; Gualtieri dice che Zingaretti ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti per

Questo filmlei è stato il trampolino di lancio, infatti da quel momento Luisa è diventato un volto noto anche del piccolo schermo. La storia d'amore con il maritoè iniziata nel 2005 ......fino al 15 settembre 2021 i giovani tra i 16 e i 25 del Lazio potranno viaggiare gratuitamente... E' quanto si legge si legge in una nota del presidente della Regione Lazio Nicola"Dieci milioni di euro per acquistare veicoli a basso impatto ambientale". Regione Lazio - Destinatari del bando imprese, taxi e ncc - Zingaretti: "passo in avanti per rivoluzione green" ...“Torna Lazio in Tour, l’interrail della Regione Lazio. Dopo 3 anni di successi, abbiamo esteso la fascia d’età fino ai 25 anni, perché vogliamo dare a un numero più alto di giovani la possibilità di m ...