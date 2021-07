Zaniolo papà | Sara Scaperrotta ha partorito E il campione vola dal figlio

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nicolòè diventato. Come rivela Ansa, la sua ex fidanzata,, ha dato alla luce un bellissimo maschietto che hanno chiamato Tommaso. Il piccolo arriva a pochi giorni dallo sfogo di sua madre sui social, nei quali ha spiegato quale fosse la sua situazione a qualche ora dal parto. Nonostante gli evidenti attriti tra i due ex,non ha esitato a chiedere un permesso dagli allenamenti con la Roma di José Mourinho per andare a trovare il suo bambino appena venuto al mondo. Ilgiallorosso ha raggiunto laper prendere tra le ...