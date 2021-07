Zaniolo papà | è nato Tommaso | figlio con l' ex Sara Scaperrotta

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nicolòè diventato. Èinfatti oggi a Villa San Pietro, a Roma,, il primodell'attaccante giallorosso. Il ragazzo non ha partecipato all'allenamento di questa mattina ...

Nicolòè diventato. È nato oggi il piccolo Tommaso, il figlio arrivato dalla relazione con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il giocatore era assente all'allenamento mattutino per un ...