Zanardi, per il gip di Siena il camionista non ha responsabilità (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Non avrebbe alcuna responsabilità Marco Ciacci, l'autista del Tir contro cui l'atleta paralimpico Alex Zanardi si schiantò nella strada provinciale di Pienza il 19 giugno del 2020. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Siena, Ilaria Cornetti, che ha accolto la richiesta di archiviazione presentata lo scorso 26 aprile dal sostituto procuratore della Repubblica di Siena, Serena Menicucci, titolare dell'inchiesta e dal procuratore capo Salvatore Vitello. L'accusa era lesioni colpose Marco Ciacci, 45 anni, residente a Castelnuovo Berardenga (Siena), era indagato per lesioni colpose ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Non avrebbe alcunaMarco Ciacci, l'autista del Tir contro cui l'atleta paralimpico Alexsi schiantò nella strada provinciale di Pienza il 19 giugno del 2020. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di, Ilaria Cornetti, che ha accolto la richiesta di archiviazione presentata lo scorso 26 aprile dal sostituto procuratore della Repubblica di, Serena Menicucci, titolare dell'inchiesta e dal procuratore capo Salvatore Vitello. L'accusa era lesioni colpose Marco Ciacci, 45 anni, residente a Castelnuovo Berardenga (), era indagato per lesioni colpose ...

