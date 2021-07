Zanardi, il camionista: “Sollevato da decisione gip, ma pensiero è sempre per Alex” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Prendo atto della decisione del giudice e comunque sono sempre stato fiducioso. Ora mi sento Sollevato. Certamente resta il dispiacere per quello che è accaduto ad Alex Zanardi. Il pensiero sarà sempre per Alex, con l’augurio che quanto prima si possa riprendere”. E’ il pensiero affidato all’Adnkronos da Marco Ciacci, il camionista 45enne, residente a Castelnuovo Berardenga (Siena), la cui posizione di indagato per lesioni colpose gravissime è stata archiviata dal gip del Tribunale di Siena. “Prendiamo atto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “Prendo atto delladel giudice e comunque sonostato fiducioso. Ora mi sento. Certamente resta il dispiacere per quello che è accaduto ad. Ilsaràper, con l’augurio che quanto prima si possa riprendere”. E’ ilaffidato all’Adnkronos da Marco Ciacci, il45enne, residente a Castelnuovo Berardenga (Siena), la cui posizione di indagato per lesioni colpose gravissime è stata archiviata dal gip del Tribunale di Siena. “Prendiamo atto ...

