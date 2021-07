Advertising

repubblica : Incidente Alex Zanardi, il gip di Siena archivia il camionista: 'Nessuna responsabilità' - Agenpress : Zanardi. Gip Siena chiede archiviazione. Alcun nesso causale dell'autista camion e l'incidente… - Ilpicanese2 : RT @PalermoToday: Alex Zanardi, il camionista non ha colpe nell'incidente: il gip archivia il caso - iconanews : Zanardi: gip archivia inchiesta incidente - LaStampa : Zanardi: il gip di Siena archivia l’inchiesta sull’incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi gip

La Gazzetta dello Sport

...l'accusa di lesioni colpose nei confronti del camioni sta ilha impiegato quasi due mesi: l'udienza si era svolta il 26 maggio scorso. All'archiviazione si era opposta la famiglia di. . ...Dopo l'incidentefu trasportato d'urgenza al policlinico Le Scotte di Siena dove venne subito operato. Adesso il campione di handbike è in fase di riabilitazione. IlIlaria Cornetti ha ...ncidente Zanardi, il gip archivia l’inchiesta: il camionista non ha colpeEra stata la stessa Procura a chiedere l’archiviazione, mentre la famiglia del campione si era opposta | Read More | Gazzetta.i ...Il gip di Siena ha disposto l'archiviazione delle indagini per l'incidente nel quale, il 19 giugno 2020, è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi nel Senese. (ANSA) ...