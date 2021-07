Zanardi, archiviata l'inchiesta sull'incidente: nessuna responsabilità dell'autista del tir (Di venerdì 23 luglio 2021) Il gip di Siena ha disposto l'archiviazione delle indagini per l’incidente nel quale, il 19 giugno 2020, è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi nel senese. La notizia è riportata oggi da La Nazione.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 luglio 2021) Il gip di Siena ha disposto l'archiviazionee indagini per l’nel quale, il 19 giugno 2020, è rimasto gravemente ferito Alexnel senese. La notizia è riportata oggi da La Nazione....

Advertising

barinewstv : Incidente Zanardi, archiviata la posizione dell’autista del camion con cui si è scontrato - TelevideoRai101 : Incidente Zanardi, inchiesta archiviata - sulsitodisimone : RT @RSInews: Zanardi, il camionista non ha colpe - Archiviata l’inchiesta sull’incidente che ha coinvolto il campione paralimpico ed ex pil… - blogsicilia : #23luglio #zanardi #alexzanardi #siena Incidente Alex Zanardi, l'autista non ha colpe, archiviata l'inchiesta -… - iISud24 : Incidente ad Alex Zanardi, il gip archivia l’inchiesta: nessuna responsabilità dell’autista #23luglio #zanardi… -