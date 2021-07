Zac Efron, le gravi accuse dell’ex fidanzata Sarah Bro: “Ero molto spaventata da lui” (Di venerdì 23 luglio 2021) All’inizio del 2019 Zac Efron ha iniziato ad uscire con Sarah Bro, la loro relazione però è durata meno di un anno. La storia tra il divo di Hollywood e la campionessa olimpica danese non è finita nel migliore dei modi e adesso la nuotatrice ha fatto delle rivelazioni inaspettate sul suo ex. La Bro ha dichiarato di aver avuto più volte paura di Zac Efron, che durante le discussioni pare urlasse molto (e chi non lo fa?). La ragazza ha però specificato di non essere mai stata picchiata. Sarah Bro, le confessioni sulla sua storia con Zac Efron nel podcast “112 For Broken Hearts”. “Ci sono ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 luglio 2021) All’inizio del 2019 Zacha iniziato ad uscire conBro, la loro relazione però è durata meno di un anno. La storia tra il divo di Hollywood e la campionessa olimpica danese non è finita nel migliore dei modi e adesso la nuotatrice ha fatto delle rivelazioni inaspettate sul suo ex. La Bro ha dichiarato di aver avuto più volte paura di Zac, che durante le discussioni pare urlasse(e chi non lo fa?). La ragazza ha però specificato di non essere mai stata picchiata.Bro, le confessioni sulla sua storia con Zacnel podcast “112 For Broken Hearts”. “Ci sono ...

Advertising

StraNotizie : Zac Efron, le gravi accuse dell’ex fidanzata Sarah Bro: “Ero molto spaventata da lui” - C0615E : RT @beyourpriority: Ringrazio Zac Efron per aver cambiato look ogni volta per tenersi aggiornato. A 14 anni era il mio tipo. A 18 era il mi… - elliesjournaI : RT @beyourpriority: Ringrazio Zac Efron per aver cambiato look ogni volta per tenersi aggiornato. A 14 anni era il mio tipo. A 18 era il mi… - wholeorchestra : RT @beyourpriority: Ringrazio Zac Efron per aver cambiato look ogni volta per tenersi aggiornato. A 14 anni era il mio tipo. A 18 era il mi… - aalterlovex : RT @beyourpriority: Ringrazio Zac Efron per aver cambiato look ogni volta per tenersi aggiornato. A 14 anni era il mio tipo. A 18 era il mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Zac Efron 10 star di Hollywood che non bevono alcool Da Eva Mendes a Brad Pitt, ma anche Naomi Campbell e Zac Efron: ecco chi sono le celebrity che hanno detto addio all'alcool Quando pensiamo alla vita delle nostre celebrità preferite, non possiamo fare a meno di pensare a party e after - party con ...

Firestarter, riprese finite. Zac Efron pubblica una foto dal set A dare l'annuncio, con uno scatto pubblicato su Twitter, è la star del cast, Zac Efron , che sul suo profilo appare sorridente accanto alla giovane protagonista Ryan Keira Armstrong. Una bambina ...

Zac Efron "scappa" dall'ospizio con il nonno in carrozzina TGCOM 10 star di Hollywood che non bevono alcool Da Eva Mendes a Brad Pitt, ma anche Naomi Campbell e Zac Efron: ecco chi sono le celebrity che hanno detto addio all'alcool ...

Stephen King, dal racconto di Strawberry Spring in arrivo un podcast con Milo Ventimiglia Dal racconto del maestro del brivido verrà tratto un podcast il quale potrà contare sulle voci di due attori di serie A.

Da Eva Mendes a Brad Pitt, ma anche Naomi Campbell e: ecco chi sono le celebrity che hanno detto addio all'alcool Quando pensiamo alla vita delle nostre celebrità preferite, non possiamo fare a meno di pensare a party e after - party con ...A dare l'annuncio, con uno scatto pubblicato su Twitter, è la star del cast,, che sul suo profilo appare sorridente accanto alla giovane protagonista Ryan Keira Armstrong. Una bambina ...Da Eva Mendes a Brad Pitt, ma anche Naomi Campbell e Zac Efron: ecco chi sono le celebrity che hanno detto addio all'alcool ...Dal racconto del maestro del brivido verrà tratto un podcast il quale potrà contare sulle voci di due attori di serie A.