YouTube ha rimosso 15 video di Bolsonaro che disinformavano su Covid-19 (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro durante una conferenza stampa sulla pandemia di coronavirus (foto: Andre Coelho/Getty Images)YouTube ha rimosso 15 video pubblicati dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro, perché diffondono disinformazione sul coronavirus. La piattaforma ha affermato che la sua decisione non è stata politica, ma si è solo basata sulle sue linee guida sui contenuti. Dall'inizio della pandemia, Bolsonaro si è espresso contro lockdown, mascherine e vaccinazioni e ha più volto proposto presunti rimedi contro il Covid-19 tra i quali cocktail di farmaci ...

