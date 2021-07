Ylenia Carrisi, quel comunicato che ha fatto infuriare Al Bano: il retroscena (Di venerdì 23 luglio 2021) Al Bano è su tutte le furie: cosa c’è scritto in quel comunicato riguardo alla scomparsa di Ylenia Carrisi? Tutti i dettagli sulla storia. Sono passati venticinque anni da quando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 23 luglio 2021) Alè su tutte le furie: cosa c’è scritto inriguardo alla scomparsa di? Tutti i dettagli sulla storia. Sono passati venticinque anni da quando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PasqualeMarro : #YleniaCarrisi, #Romina condivide una cosa che lascia di stucco i fan - infoitcultura : Albano e Ylenia Carrisi in che rapporti erano? Retroscena prima della scomparsa - zazoomblog : Albano Carrisi confessione Bomba: “Romina coinvolta in un brutto affare per questo Ylenia è fuggita”. Fan increduli… - infoitcultura : Ylenia Carrisi, dopo 27 anni è Romina Power a mostrare alcune cose inedite: ecco cosa è successo - PasqualeMarro : #YleniaCarrisi dopo 27 anni escono nuove cose inedite -