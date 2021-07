Xi Jinping visita il Tibet, prima volta da presidente (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, ha compiuto la prima visita istituzionale in Tibet da quando è a capo dello Stato. La sua presenza nel territorio ha riaffermato il controllo di Pechino sulla regione. Tra i motivi del viaggio l’ispezione della nuova linea ferroviaria strategica Sichuan–Tibet . Xi Jinping in Tibet Il presidente cinese ha compiuto una visita nella regione autonoma del Tibet, secondo l’agenzia ufficiale di news Xinhua è la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Ildella Repubblica popolare cinese, Xi, ha compiuto laistituzionale inda quando è a capo dello Stato. La sua presenza nel territorio ha riaffermato il controllo di Pechino sulla regione. Tra i motivi del viaggio l’ispezione della nuova linea ferroviaria strategica Sichuan–. XiinIlcinese ha compiuto unanella regione autonoma del, secondo l’agenzia ufficiale di news Xinhua è la...

