WeCrashed | America Ferrera affianca Anne Hathaway e Jared Leto

(Di venerdì 23 luglio 2021) America Ferrera affiancherà Anne Hathaway e Jared Leto nella serie Apple TV+, storia di un folle progetto imprenditoriale. Mentre sono in corso le riprese della serie Apple TV+ WeCrashed, arriva la notizia dell'ingresso di America Ferrera nel cast a fianco dei protagonisti. Secondo Deadline, l'attrice interpreterà Elishia Kennedy, che viene descritta come una giovane e brillante imprenditrice lusingata e convinta a ...

America Ferrera si imbarca in una nuova avventura su Apple TV+. L'attrice vincitrice dell'Emmy affiancherà Jared Leto e Anne Hathaway nella miniserie WeCrashed, scritta da Lee Eisenberg e Drew Crevello. L'attrice interpreterà Elishia Kennedy, che viene descritta come una giovane e brillante imprenditrice lusingata e convinta a unirsi a WeWork. Lasciate le corsie del Cloud 9 di Superstore, America Ferrera si imbarca in una nuova avventura su Apple TV+.