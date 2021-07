Volley femminile, la FIPAV attacca la Lega: “Reiterata mistificazione della realtà” (Di venerdì 23 luglio 2021) “In merito al comunicato della Lega Pallavolo femminile pubblicato nella giornata di ieri giovedì 22 luglio 2021. Che i criteri di ammissione ai Campionati di serie A1 e A2 femminili, e in particolare la circolare di indizione e il regolamento di ammissione ai Campionati, sono stati da sempre recepiti e ratificati dal Consiglio Federale della FIPAV sulla base dei documenti ufficiali inviati dalla Lega stessa dopo l’approvazione dell’assemblea delle società e del suo Cda”. Così la federazione Volley attacca la Lega Volley ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) “In merito al comunicatoPallavolopubblicato nella giornata di ieri giovedì 22 luglio 2021. Che i criteri di ammissione ai Campionati di serie A1 e A2 femminili, e in particolare la circolare di indizione e il regolamento di ammissione ai Campionati, sono stati da sempre recepiti e ratificati dal Consiglio Federalesulla base dei documenti ufficiali inviati dallastessa dopo l’approvazione dell’assemblea delle società e del suo Cda”. Così la federazionela...

Advertising

Eurosport_IT : 3-0 alla Serbia in finale: l'Italia Under 20 è campione del mondo come 10 anni fa! ????????? - alex_orlowski : Brave bravissime! La nazionale italiana di pallavolo femminile under 20 campione del mondo. #volley - Gazzetta_it : Italia femminile campione del Mondo Under 20! Travolta in finale la Serbia #VcomeVolley @Federvolley - sportface2016 : #Volley, la FIPAV attacca la Lega femminile: 'Reiterata mistificazione della realtà' - zazoomblog : Tokyo 2020 volley maschile e femminile: risultati e classifiche - #Tokyo #volley #maschile #femminile: -