(Di venerdì 23 luglio 2021) 'Lacrede fermamente nelle potenzialità del Veneto, della provincia berica e del suo capoluogo. Ed è per questo motivo che qui stiamo investendo in modo significativo e ben mirato'. Hanno ...

Advertising

ilbassanese : Volksbank «punta sul Vicentino»: inaugurata la nuova filiale -

Ultime Notizie dalla rete : Volksbank punta

VicenzaToday

LIGNAGGIO TIROLESE, FUTURO AD AMPIO SPETTRO Il gruppo sudtirolese noto a Bolzano, dove ha il suo quartier generale, come Südtiroler, affonda le sue radici a scavalco tra Diciannovesimo ...Con il trasferimento all'SSV Loacker Bozen, per Filippo Pasini inizia una nuova avventura in un'altra squadra didella Serie A Beretta. "Mi sento onorato di poter giocare per un club ...La sede di Porta Castello va in pensione per lasciare posto, «con nuovi investimenti» a quella di corso Palladio. E nel capoluogo berico arrivano il presidente e il direttore generale che spiegano: «S ...