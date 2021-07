Voghera, il mistero della telefonata: Adriatici interrogato per 3 ore (Di venerdì 23 luglio 2021) interrogatorio di garanzia per Massimo Adriatici davanti al gip di Pavia: il giudice dovrà decidere se confermare o meno i domiciliari Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 luglio 2021)rio di garanzia per Massimodavanti al gip di Pavia: il giudice dovrà decidere se confermare o meno i domiciliari

Advertising

ilgiornale : Interrogatorio di garanzia per Massimo Adriatici davanti al gip di Pavia: il giudice dovrà decidere se confermare o… - BattagliaMarc : Se una persona richiede il PORTO D'ARMI e il Ministero degli Interni gli rilascia il permesso di portare l'arma si… - BattagliaMarc : @fabioalisei Se una persona richiede il PORTO D'ARMI e il Ministero degli Interni gli rilascia il permesso di porta… - Fabio86733588 : #Voghera all'assessore è stato contestato uso eccessivo di legittima difesa perché non aveva intenzione di uccidere… - RedTav71 : Come diavolo si faccia a votare gentaglia simile rimane per me un grande mistero: non può essere solo ignoranza...… -